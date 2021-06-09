Dicle Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Dicle Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye en az ön lisans, lisans mezunu ve 2020 KPSS sınav türlerinden puan almış personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, 99 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Dicle Üniversitesi personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Dicle Üniversitesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 18.06.2021 tarihine kadar, http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dicle Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2 -Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3 -Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS-P94 sınavına girmiş olmak.

4 -Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 -Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

6 -Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

7 -Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

8 -Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.