Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi temeli düzenlenen törenle atıldı

Veteriner Fakültesi bahçesinde düzenlenen törene Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı M. Mehdi Eker, Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. M. Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural ile kamu kurum ve kuruluş il müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Hayvan Hastanesi temel atma töreninde konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural yaptığı konuşmada 1992 yılında kurulan Veteriner Fakültesinin hayvan sağlığı alanında kıymetli hizmetler verdiğini belirterek Diyarbakır ve bölge için çok elzem olan bu projenin hayata geçirilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılacak olan hastanenin üniversitemizin vizyonu için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Vural, akreditasyon sürecinde olan Veteriner Fakültesi için de önemli bir adım olacağını söyledi.

“Bugün, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültemiz için büyük bir adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hayvan hastanesi binamızın temelini atmak üzere toplandığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ise Veteriner hekimliğinin, toplum sağlığının temel taşlarından biri olduğunu, hayvan sağlığının korunmasının sadece hayvanlarımızın değil, aynı zamanda insanların da sağlığını etkilediğini belirtti.

Rektör Eronat, üniversite yerleşkesinde yapımına başlanmış olan Hayvan Hastanesi binasının toplam oturum alanının 5.000 m2 ve proje tutarı 195.000.000 TL olup 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını, hastanede 12 adet muayenehane, 8 adet ameliyathane, 2 adet laboratuvar, 2 adet röntgen ve otopsi birimi, 1 adet doğumhane ve acil servis, 2 adet 100 kişilik öğrenci uygulama amfisi, 1 adet seminer odası bulunacağını vurguladı.

“Umuyorum ki, bu hastane binası, fakültemizin ve üniversitemizin başarısına büyük katkı sağlayacak ve hep birlikte daha sağlıklı bir gelecek inşa edecektir” diyerek sözlerini sonlandıran Rektör Eronat, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın görevinin hayırlara vesile olmasını belirterek sözlerine başlayan Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı M. Mehdi Eker, temelinin atılacağı Hayvan Hastanesinin hem eğitim hem de hayvan sağlığı açısından önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

“Bugün temelini attığımız yeni Akademik kadrosu çok zengin olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanemizin üniversitemiz, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum ” diyen Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı M. Mehdi Eker, geniş ve donanımlı bir hayvan hastanesinin Veteriner Hekimliğinin ve akademik çalışmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde temel bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra tören alanında kurulan temsili butonlara basılarak temele ilk beton atıldı.

Barış Ünal Akit Medya Diyarbakır