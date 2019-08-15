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Dicle Elektrik'ten tüketicilere tasarruf çağrısı

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Dicle Elektrik'ten tüketicilere tasarruf çağrısı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından hizmet bölgesinde sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak artan klima kullanımı ve elektrik gücüne dayalı tarımsal sulamanın etkisiyle oluşacak dalgalanmalara ve kesintilere karşı tüketicilere tasarruf çağrısında bulunuldu.

Şirketten yapılan açıklamada, hizmet bölgesini kapsayan 6 ildeki toplam elektrik tüketiminin 13 Ağustos 2019 Salı günü 96 milyon kilovatsaate çıkmasıyla tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığı bildirildi.

Elektriğe dayalı tarımsal sulama nedeniyle tüketim artışının en fazla Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da yaşandığı belirtilen açıklamada, başta sulama hatları olmak üzere ana iletim hatlarına aşırı yük bindiği ve bu sebeple dağıtım hatlarının yanı sıra Türkiye Elektrik İletim AŞ trafo merkezlerindeki iletim sisteminin de sıkıntıya girdiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin desteğiyle bu sürecin kesintisiz aşılmasının hedeflendiği ve enerji sürekliliğinin sağlanacağı aktarıldı. Dağıtım bölgesinde yaşanan ve yaşanabilecek dalgalanmaların en az seviyeye indirmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin ihtiyaçları kadar elektrik kullanmaları, tüketimde tasarruflu davranmaları gerekmektedir. Ciddi bir enerji tüketiminin yaşandığı tarımsal sulama konusunda da çiftçilerimizin mutlaka gündüz yerine gece saatlerinde sulama yapmaları, gündüz yaptıkları sulamayı gece saatlerine kaydırmaları gerekmektedir. Bu, enerji sürekliliği açısından son derece önemlidir. Özellikle sıcakların arttığı birkaç gün içinde klimalarda enerji tasarrufuna gidilmesi ve tarımsal sulamanın gece saatlerinde yapılması sistemi rahatlatacak, olası büyük sorunları önleyecektir."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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