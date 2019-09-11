Dicle Elektrik’ten Kızıltepe Belediyesi ile ilgili açıklama

Dicle Elektrik, Kızıltepe Belediyesinin internet sitesinden yaptığı "DEDAŞ’ın ’izinsiz kazı’ çalışmasına ilişkin belediyemizin duyurusu’’ başlıklı açıklama üzerine 20 Eylül tarihine kadar geçerli olan geçici altyapı tesisi açma ruhsatını yayınladı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, “Yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. Şirketimiz herhangi bir yerde izinsiz kazı yapmamaktadır” denildi.

Dicle Elektrik, enerji kalitesini artırmak için dağıtım bölgesindeki kentlerde iletim hatlarını yer altına alırken, bununla birlikte kayıt dışı tüketimi önleyebilmek için alçak gerilim sayaç otomasyon panoları (ASOP) kuruyor. Ancak milli ekonomiye ciddi zarar veren kayıt dışı elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler, sık sık bu panolara saldırarak ya yakıyor ya da kırıp tahrip ediyorlar. Son dönemde bölgedeki bazı ilçe belediyeleri de adeta bu saldırıları desteklercesine değişik gerekçeler öne sürerek Dicle Elektrik tarafından yapılmakta olan yatırımları engellemeye başladı. Silopi’de gerçekleştirilen engellemeyi mahkeme kararıyla aşan Dicle Elektrik yatırımlarına bu kez Mardin’in Kızıltepe Belediyesi engel çıkardı.

Belediye sitesinden duyuru yapıldı

Kızıltepe Belediyesi kendi resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Kızıltepe ilçe merkezinde yer altına alınan elektrik hatları için yüklenici firma tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmenliği hükümleri doğrultusunda yapılan kazılara yönelik alınmış geçici kazı ruhsatı süresinin sona erdiğini duyurdu. Duyuruda, kazıların caddelerde bozulmalara neden olduğu ileri sürülerek, kazı çalışmaları ruhsatı olmadan kazı yapılması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Ancak Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, 9 Eylül’den 20 Eylül tarihine kadar geçerli olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı imzasını taşıyan geçici altyapı tesisi açma ruhsatına ait belgeyi kamuoyu ile paylaştı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, “Dicle Elektrik Dağıtım AŞ olarak mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. Şirketimiz bu sebeple de herhangi bir yerde izinsiz kazı yapmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle geçici altyapı tesisi açma ruhsatını saygıdeğer Kızıltepe halkıyla paylaşıyoruz” denildi.