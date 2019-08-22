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Dicle Elektrik Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesi’nce kaçağı önlemek için kurulan panoları tahrip edilen, iş makineleri ile çalışma alanları kapatılan Dicle Elektrik, belediye yöneticileri ve saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Dicle Elektrik Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesi’nce kaçağı önlemek için kurulan panoları tahrip edilen, iş makineleri ile çalışma alanları kapatılan Dicle Elektrik, belediye yöneticileri ve saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Bölgede başka birçok yerleşim biriminde olduğu gibi Şırnak’ın Silopi ilçesinde de kaçak tüketimi önlemesi ile tanınan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. Sadece Silopi ilçesinde bu güne kadar kurulan 97 ASOP, yaşanan saldırılar sonucunda tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım, ilçede iletim hatlarını yer altına alarak kayıt dışı tüketimi önlemek, bununla birlikte enerji kalitesini artırarak kesintilerin önüne geçmek için bir yatırım atağı başlattı. Bunun için enerji şirketi ile o dönem Silopi Belediyesi ile yatırım içerikli bir protokol imzaladı. 11 Aralık 2018 tarihinde protokolü Dicle Elektrik Dağıtım adına Genel Müdür Murat Karagüzel, belediye adına da Başkan Vekilliği görevinde de bulunan Kaymakam Dr. Sezer Işıktaş imzaladı.



Başkan vekilinin imzaladığı protokolü tanımadı


Söz konusu protokol kurallarına uygun biçimde yatırım çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yaklaşık 2 aydan bu yana yeni seçilen Silopi Belediyesi yöneticileri tarafından taciz edilip çalışmaları engellenmeye başlandı. Her defasında yeraltı kablo döşemesi ve pano kurulumu yapılan yere gelen belediye yöneticileri ile zabıtalar, çalışmaları durdurarak, açılan kanalları iş makineleri ile doldurdu. Son olarak önceki gün belediye yöneticileri çalışmaları engelleyerek, halkı tahrik edince, gece kimliği belirsiz kişiler kurulan 4 panoyu parke taşları ve kalaslarla tahrip etti. Belediye başkanı çalışma alanına gelerek, görevlilerden çalışma izni için ellerinde belge olup olmadığını sordu. Şirket yetkilileri, önceki belediye başkan vekili tarafından imzalanan protokolü gösterince de, bunu tanımadığını belirterek çalışmayı durdurdu. Ardından verdiği talimatla açılan kanallar belediyenin iş makineleri ile kapatıldı. Daha sonra belediyenin sosyal medya hesabından ‘’DEDAŞ pano döşeme çalışmasına izin verilmedi’’ diye paylaşımda bulundu.



Belediye yöneticileri hakkında suç duyurusu


Halka kesintisiz enerji vermeye dönük çalışmaları sekteye uğratılan yatırım çalışmaları engellenen Dicle Elektrik de bunun üzerine Silopi Belediyesi yöneticileri ile saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Dicle Elektrik yöneticileri, amaçlarının milli servet olan elektriğin kayıt dışı kullanımının önlenmesi ve halka daha kaliteli, kesintisiz enerji vermek için yatırım yapmak olduğunu, ancak hunun engellenmesine anlam veremediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
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