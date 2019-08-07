Dicle Elektrik kaçak tüketimi önlemekte kararlı

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede kararlı duruşunu sürdürüyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde engelleme ve taşlamalara rağmen çalışmalar devam ediyor. Dün ilçedeki tarımsal sulama alanlarındaki kaçak trafolardan 2’sine el koyan enerji şirketi, bu bölgede tespit edilen diğer kaçak trafolara da el koymak için çalışmalarına bugün de devam ediyor.

Yaz mevsiminde yoğun klima kullanımının yanında elektriğe dayalı tarımsal sulama yapılması yüzünden bölgede enerji tüketimi normalin birkaç katına ulaştı. Kaçak kullanımının etkisiyle hesap edilemeyen ani tüketim artışları bölgedeki enerji şebekesinin dengesini bozdu. Zaman zaman ani voltaj değişimleri yaşanırken, şebeke arızaları meydana gelip, trafolar yanarken, iletim hatları da kopuyor. Kaçak kullanım nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp, yaşanan arızaların neden olduğu elektrik kesintileri yüzünden katlanıyor.

100 kaçak trafo var, kaçak oranı yüzde 70

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 70’in üzerinde olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde belirlenen kaçak trafoların toplanması için Dicle Elektrik ekipleri tarafından başlatılan çalışmanın dünkü kısmı, çiftçi ve ailelerinin engellemeleri nedeniyle ancak jandarma desteği ile tamamlanabildi. Trafoları almak için gelen vinçler ve diğer hizmet araçları taşlanırken, kadınlar direklere çıkarak buradaki kaçak trafoların alınmasını engellemeye çalıştı. Halkı ikna yoluyla yatıştırmaya çalışan jandarma, zaman zaman tazyikli su, zaman zaman da gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Günün sonunda Dicle Elektrik tarafından biri 100, diğeri ise 50 kilovat saat gücünde 2 trafoya el konulurken, uzun süredir borcunu ödemeyen 5 abone hakkında ise işlem yapıldı. Dicle Elektrik tarafından droneların da kullanıldığı kontroller sonunda sadece Silopi ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan 100 kadar kaçak trafo bulunduğu belirlendi.

İdil’de canlarını zor kurtardılar

Dicle Elektrik’in bölge genelinde devam eden kaçakla mücadele çalışmaları sırasında Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kayalı köyüne giden enerji kayıpları ekipleri, bazı köylülerin saldırısına uğradı. Güvenliği sağlamak üzere gelen jandarmanın müdahalesine rağmen ekibin araçları taşlandı, araçları zarar gördü.

Diğer yerlerdeki saldırı ve engellemeler

Kaçak denetiminin yapıldığı Batman’ın Akyürek mahallesinde de Dicle Elektrik ekipleri, kontrole izin vermeyen mahalle sakinlerinin küfür ve hakaretleri ile karşılaştılar. Mahallelinin fiziki saldırıya yeltenmesi üzerine ekipteki görevliler burayı terk etti.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesindeki bir internet kafede kaçak elektrik kullanıldığını belirleyen Dicle Elektrik çalışanları, işletme sahibi ve çalışanlarının hakaret ve küfürlerine uğradı. Ekipteki görevliler, buradan uzaklaşmak zorunda kaldı.