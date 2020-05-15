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Ekonomi

Dicle Elektrik, 65 yaş üstü abonelerine evde hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:40:53 -
Dicle Elektrik, 65 yaş üstü abonelerine evde hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü abonelerine evlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Abbas Esen ve 69 Cemil Ekinci'ye evlerinde hizmet verildi.

Alo 186 Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunan 65 yaş üstü iki vatandaş için Dicle Elektrik ekibi, gerekli hazırlıklarını yaparak kısa sürede köye gitti.

Maske, siperlik, eldiven ve sosyal mesafe tedbirleri alındıktan sonra söz konusu abonelere dağıtım bağlantı anlaşmaları evlerinde imzalatıldı. Sayaçların da takılmasının ardından Esen ve Ekinci'nin evlerine enerji verildi.

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