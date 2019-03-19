Dicle EDAŞ seçim hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde şirketin sorumluluk bölgesini oluşturan yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerekli bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, seçim süresince sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda elektrik şebekesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbiri aldığı belirtildi.

Seçim hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere ek trafoların tesis edildiği kaydedilen açıklamada, Diyarbakır'da 113, Şanlıurfa'da 135, Mardin'de 65, Batman'da 52, Şırnak'ta 45, Siirt'te ise 43 olmak üzere toplam 453 ekip ve 347 araçla elektrik şebekelerinin elden geçirilerek bölge genelinde bakım ve onarım çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Dicle EDAŞ ekiplerinin karla kaplı bölgelerde drone ve termal kameralarla kontrol çalışmaları gerçekleştirdiği ve müdahale gerektiren yerlerde bakım ve onarım çalışması yaptığı belirtildi.

İhtiyaç duyulması halinde her seçim kuruluna jeneratörle elektrik enerjisi sağlamak üzere gerekli planlamaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, seçim süresince talep ve şikayetlerin anında ilgili ekiplere iletilerek olası sorunların çözümünü sağlayacak 186 numaralı Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'nin tam vardiya düzeniyle çalışması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, seçim sürecinde meydana gelebilecek muhtemel krizleri önlemek adına her ilde ana merkeze sürekli bilgi akışı sağlayacak bir kriz merkezinin kurulacağı ve olası bir arıza ve elektrik kesintisi durumunda öncelikle il kriz merkezlerinin müdahale edeceği, gerektiğinde de Genel Müdürlük'ün devreye gireceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdür Murat Karagüzel, yerel seçimler sırasında şirketin sorumluluk bölgesinde enerjiye dair herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Seçimler sırasında olduğu gibi seçim öncesi ve sonrasında da sorumluluk bölgemizde elektrik ile ilgili hiçbir sorun yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için gerekli tüm tedbirleri almak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün itibarıyla Dicle Elektrik olarak seçime hazırız." ifadelerini kullandı.



