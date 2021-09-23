Dibeybe’den sert tepki! Hafter kanadı Libya’da savaş ve yıkım istiyor

Hafter’in siyasi müttefiki Akile Salih’in başkanlığını yaptığı TM’nin “güvenoyu” kararını protesto etmek için başkent Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda gösteri düzenleyen kalabalığı ziyaret eden Dibeybe, buradaki göstericilere hitap etti

TM’nin tartışmalı bir oylama sonucu aldığı kararı eleştiren Dibeybe, “Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor” diye konuştu

Libya Başbakanı, TM’den çıkan kararın tüm üyeleri temsil etmediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Temsilciler Meclisinin tüm üyelerini kötülemek mümkün değil çünkü aralarında onurlu olanlar var. Ulusal bir duruş sergiledikleri için onları tebrik ediyorum. Bugün Tobruk’tan ayrılarak Trablus’a geliyorlar.”

Tobruk merkezli TM, hükümetten güvenoyunun çekilmesi oylamasına katılan 113 milletvekilinden 89’unun “evet” oyuyla Dibeybe hükümetinden desteğini çektiğini açıklamıştı.