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Eğitim DİB MBSTS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 27 Şubat 2021 2020 DİB MBSTS sınavı
Eğitim

DİB MBSTS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 27 Şubat 2021 2020 DİB MBSTS sınavı

ÖSYM 2020-DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu? 2020-DİB-MBSTS sınavına nerede gireceğim? soruları Aralık ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020-DİB-MBSTS sınavına girecekler tarafından merak ediliyordu. ÖSYM tarafından 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan 2020-DİB MBSTS sınav giriş belgeleri sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 08:57:00 -
DİB MBSTS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 27 Şubat 2021 2020 DİB MBSTS sınavı

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MBSTS Nedir? DİB MBSTS kimler başvurur?

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

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