  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DİB MBSTS başvuru kılavuzu yayınlandı! DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

DİB MBSTS başvuru kılavuzu yayınlandı! DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

DİB MBSTS sınavı, mesleki bilgilerin seviyesini tespit etmek için yapılan bir sınav türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca diyanet personelinin bilgi seviyesini ölçmek için uygulanır. Peki, DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:25:00 -
DİB MBSTS başvuru kılavuzu yayınlandı! DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav ücreti sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları, açıklanan 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 24 Şubat 2021 ile 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.  Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra 190 lira olan başvuru ücretini banka veya ATM’den yatırmaları gerekiyor.

DİB MBSTS sınavına kimler neden girer?

DİB-MBSTS sınavına, yurt dışında görevlendirilmek isteyen DİB personelleri girebilir. Yurt dışında görevlendirilmek isteyen DİB personelleri sınavdan en az 70 puan alması gerekir.

DİB-MBSTS sınavına, DİB bünyesinde kıdeminin yükselmesini isteyen personeller girebilir. Kıdem yükseltmek isteyen personellerin 70 puan alması yeterlidir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Öznur Çalık'tan çarpıcı açıklama: HDP’li Pervin Buldan tanımadığım bir numaradan beni aradı ve...
Siyaset

AK Partili Öznur Çalık'tan çarpıcı açıklama: HDP’li Pervin Buldan tanımadığım bir numaradan beni aradı ve...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın geçen hafta tanımadığı..
ABD'li generalden Patriot itirafı
Dünya

ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Patriotların imalat sorunu olduğunu ve elle..
Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı
Gündem

Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de aralarında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay