DİB MBSTS başvuru kılavuzu yayınlandı! DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav ücreti sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

DİB MBSTS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları, açıklanan 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 24 Şubat 2021 ile 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra 190 lira olan başvuru ücretini banka veya ATM’den yatırmaları gerekiyor.

DİB MBSTS sınavına kimler neden girer?

DİB-MBSTS sınavına, yurt dışında görevlendirilmek isteyen DİB personelleri girebilir. Yurt dışında görevlendirilmek isteyen DİB personelleri sınavdan en az 70 puan alması gerekir.

DİB-MBSTS sınavına, DİB bünyesinde kıdeminin yükselmesini isteyen personeller girebilir. Kıdem yükseltmek isteyen personellerin 70 puan alması yeterlidir.