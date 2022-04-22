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Dünya Diasporaya verilen görevi Hikmet Hacıyev açıkladı
Dünya

Diasporaya verilen görevi Hikmet Hacıyev açıkladı

Şuşa’da gerçekleştirilen Dünya Azerbaycanlılarının Zaferi Kurultayı’nda, özellikle diasporada yaşayan Azerbaycanlıların yerine getirmesi gereken kritik görevler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:10:00 -
Diasporaya verilen görevi Hikmet Hacıyev açıkladı

YENİ AKİT  ANKARA

Şuşa’da gerçekleştirilen Dünya Azerbaycanlılarının Zaferi Kurultayı’nda, özellikle diasporada yaşayan Azerbaycanlıların yerine getirmesi gereken kritik görevler ele alındı. Kurultay sonrası açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, diasporada yaşayan vatandaşlardan beklenen görevleri sıraladı.

İşte diasporada yaşayan Azerbaycanlılara verilen görevler

Hacıyev, “En önemli talimat ve görevlerden birisi, Azerbaycan karşıtı propagandaları ve ülkemize karşı her türlü provokasyonu önlemek, yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelerdeki diasporamızın temsilcileri aracılığıyla kamuoyunu Azerbaycan gerçekleri hakkında daha aktif olarak bilgilendirmek ve bu yönde diasporamızın rolünü aktif hale getirmektir. Azerbaycanlıların bulundukları ülkelerin sosyo politik hayatındaki yerini daha güçlendirmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ermeni lobileri kötü niyetlerini sürdürüyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev Şuşa'da gazetecilere yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “Geriye dönüp Vatan Savaşı sırasında izlenen politikaya ve diaspora örgütlerinin faaliyetlerine baktığımızda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in koyduğu görevler doğrultusunda bu yönde ciddi başarılar elde edildiğini memnuniyetle belirtmemiz gerekir. Ama, artık çatışma sonrası dönemdeyiz ve uzun süredir Azerbaycan’a karşı kirli propaganda ve kampanyalar yürüten Ermeni lobi örgütleri, onların patronları ve genel olarak ülkemize karşı olan farklı çevreler hala bu tür niyetlerini sürdürüyorlar. Bu nedenle diaspora teşkilatlarımıza, dünya kamuoyunu Azerbaycan gerçekleri hakkında daha koordineli bilgilendirmek için yeni görevler verildi”

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