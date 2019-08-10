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Diagne'den zehir zemberek ayrılık mesajı!

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Diagne ayrılık açıklamalarında bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
Diagne'den zehir zemberek ayrılık mesajı!

Galatasaray'da Diagne transferi arap saçına dönmüş durumda. Arabistan kulübünün teklifini reddeden tecrübeli golcü şu açıklamalarda bulundu.

Ayrılmamı istiyorlarsa 9.5 milyon Euro’yu ödesinler gideyim!

Diagne: "Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum. Eğer buradan ayrılmamı istiyorlarsa daha iyi şartlar sunmaları lazım. Aynı paraya veya daha düşük paraya gitmem. Eğer Galatasaray beni istemiyorsa, 4 yıllık kontratımda yazan 9.5 milyon Euro’yu ödesin gideyim"

Galatasaray'dan yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, “Eğer ayrılmamı istiyorlarsa daha iyi şartlar sunmaları gerekir” diyerek ayrılık için ücret barajını belirledi:

Arap kulüpleri için yıllık 4.5 milyon euro
Avrupa kulüpleri için yıllık 3 milyon euro

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
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