Diagne'den zehir zemberek ayrılık mesajı!

Galatasaray'da Diagne transferi arap saçına dönmüş durumda. Arabistan kulübünün teklifini reddeden tecrübeli golcü şu açıklamalarda bulundu.

Ayrılmamı istiyorlarsa 9.5 milyon Euro’yu ödesinler gideyim!

Diagne: "Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum. Eğer buradan ayrılmamı istiyorlarsa daha iyi şartlar sunmaları lazım. Aynı paraya veya daha düşük paraya gitmem. Eğer Galatasaray beni istemiyorsa, 4 yıllık kontratımda yazan 9.5 milyon Euro’yu ödesin gideyim"

Galatasaray'dan yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, “Eğer ayrılmamı istiyorlarsa daha iyi şartlar sunmaları gerekir” diyerek ayrılık için ücret barajını belirledi:



Arap kulüpleri için yıllık 4.5 milyon euro

Avrupa kulüpleri için yıllık 3 milyon euro