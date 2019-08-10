Diagne giderse Paul Onuachu gelecek! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin satılması halinde Midtjylland'ın 2 metrelik golcüsü Onuachu'yu kadroya katmayı planlıyor.

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.



Genk'in Samatta için kapıyı 10 milyon eurodan açması ve indirim yapmaması üzerine Sarı-Kırmızılılar rotayı Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 m. boyundaki pivot santrfor Paul Onuachu'ya çevirdi.



Danimarka Kulubü Nijeryalı için Galatasaray'dan 4 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılılar ise indirim talep etti. (Star)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.