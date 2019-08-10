Diagne giderse Paul Onuachu gelecek!
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin satılması halinde Midtjylland'ın 2 metrelik golcüsü Onuachu'yu kadroya katmayı planlıyor.10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Genk'in Samatta için kapıyı 10 milyon eurodan açması ve indirim yapmaması üzerine Sarı-Kırmızılılar rotayı Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 m. boyundaki pivot santrfor Paul Onuachu'ya çevirdi.
Danimarka Kulubü Nijeryalı için Galatasaray'dan 4 milyon euro istedi. Sarı-kırmızılılar ise indirim talep etti. (Star)
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