THY- Euroleague
0553 313 94 23

DHMİ'den "sefer iptallerine" karşı uyarı

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak:- "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır"

25 Aralık 2018 Salı 22:55
DHMİ'den "sefer iptallerine" karşı uyarı

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kötü hava koşullarının etkili olduğu havalimanlarında kar mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:55
  1. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak
  2. havalimanları
  3. kar yağışı
  4. sefer iptalleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ben Vecihi Hürkuş" oyununun gala gösterimi yapıldı
    1. "Ben Vecihi Hürkuş" oyununun gala..
    2. Hangi balık hangi mevsimde yenmeli?
    3. Köpek ölülerini kefenleyip belediye..
    4. Başkent Ankara'da beklenen kar geldi
    5. 2019'da işsizlik maaşı ne kadar olacak?
    6. MEB, 200 milli sporcuyu "sözleşmeli..
    7. Bakan Çavuşoğlu Özbek mevkidaşı ile..
    8. Zonguldak'ta 2 bina çatlaklar..
    9. DHMİ'den "sefer iptallerine" karşı uyarı
    10. Suudi Arabistan'ın skandalları..
    11. Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!
    12. Denizli'de kar yağışı
    13. Yumruklar konuşunca 11 kırmızı kart..
    14. Bebeğinizin beyin gelişimi için uzman..
    15. Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline..
    16. Kastamonu'da ulaşıma kar engeli
    17. Çankırı'da eğitime kar engeli
    18. Ballı ve cevizli pasta
    19. Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Son dakika Ankara'da okullar yarın..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?