5 bin adım eşiği: Alzheimer’a karşı yavaşlatıcı etki

Yeni bir araştırma, günde 5 binden fazla adım atmanın bilişsel gerilemeyi ve Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen bir proteinin birikimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi uzmanlarının yürüttüğü ve 14 yıl süren çalışma, farklı fiziksel aktivite düzeyleri ile Alzheimer hastalığının biyolojik göstergeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında 50 ila 90 yaşları arasındaki 294 kişi incelendi. Katılımcılar, beyinlerinde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı amiloid ve tau proteinleri bulunsa da henüz demans belirtileri göstermiyordu. Tüm katılımcılar, Harvard Aging Brain Study kapsamında yer aldı ve 14 yıl boyunca pedometre kullanarak yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerini takip etti. Ayrıca düzenli olarak beyin taramalarından geçti ve her yıl bilişsel değerlendirmelere katıldı.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırma, daha yüksek fiziksel aktivite düzeylerinin, beyindeki amiloid proteinleriyle ilişkili düşünme ve hafıza becerilerindeki gerilemeyi yavaşlattığını ortaya koydu. Ayrıca Alzheimer hastalığında görülen tau proteininin birikiminde de yavaşlama tespit edildi.

Günde 3.001–5.000 adım arasında yürüyen kişilerde bile tau birikimi ve bilişsel gerilemede belirgin bir yavaşlama gözlemlenirken, 5.001–7.500 adım aralığı daha fazla fayda sağladı.

"HASTALIK RİSKİNİ AZALTABİLİR"

Tara Spires-Jones, “Bu çalışma, günde 5.000’den fazla adım atmanın bilişsel gerilemeyi ve Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin patolojisini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Çalışma titizlikle yürütülmüş ve erken Alzheimer patolojisine sahip kişilerin bile 3.000 adımın üzerinde aktiviteden fayda görebileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Spires-Jones, genel olarak fiziksel aktivitenin beyin sağlığı açısından yararlı olduğunu, ancak demansın önlenmesini garanti etmediğini de belirtti.

Charles Marshall ise araştırmanın, daha fazla egzersiz yapan kişilerin başka açılardan da daha sağlıklı olup olmadığını ya da Alzheimer gelişiminin aktivite düzeylerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymadığını ifade etti. Ancak Marshall, “Bu çalışma, orta düzeyde fiziksel aktivitenin Alzheimer hastalığının erken evrelerinin ilerlemesini yavaşlattığına ve tau proteininin birikimini azalttığına dair güçlü kanıtlar sunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Richard Oakley, “Bugün doğan her üç kişiden biri yaşamı boyunca demans geliştirecek. Ancak mevcut bulgular, hastalık riskinin azaltılabileceğini gösteriyor. Bu çalışma da kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğunu ve fiziksel aktivitenin beyin sağlığını desteklediğini bir kez daha doğruluyor” dedi.

Oakley, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu vurgulayarak adım sayısı ile bilişsel değişiklikler arasında kesin bir nedensellik kurulamayacağını belirtti. Ayrıca araştırmaya katılan kişilerin Alzheimer’ın erken göstergesi olan amiloid düzeyi yüksek bireyler olduğunu, ancak bunların zaman içinde demans geliştirip geliştirmediğinin bilinmediğini ifade etti.

Oakley, “Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara içmemek, alkol tüketimini sınırlamak ve diyabet veya yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak, demans riskini azaltmada önemli adımlardır” dedi.

Julia Dudley ise, “Araştırmalar, demans vakalarının yüzde 45’ine kadarının fiziksel hareketsizlik gibi risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğini gösteriyor. Bu çalışma da aktif olmanın beyin sağlığı için faydalı olduğunu ve yaşla birlikte hafıza ile düşünme becerilerindeki yavaşlamayı önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.