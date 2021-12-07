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Gündem DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği militan isyan etti! Bülbül gibi öttü, onlarca kişiyi yakalattı
Gündem

DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği militan isyan etti! Bülbül gibi öttü, onlarca kişiyi yakalattı

Terör örgütü DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Canlı bomba olmayı "hak etmediğini" savunan militan, örgüte sinirlenerek çok sayıda kişinin ismini verdi. Söz konusu militanın çevresinden 126 kişinin ismini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 08:49:00 -
DHKP-C'nin canlı bomba yapmak istediği militan isyan etti! Bülbül gibi öttü, onlarca kişiyi yakalattı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, ihbarla başlayıp itiraflarla zirveye çıkan operasyonel süreç, canlı bomba talimatına karşı çıkarak, “Ben örgüte sadakatte hiçbir yanlış yapmadım. Gözden çıkarılacak bir şeyi ise hiçbir zaman yapmadım” diyen sözde SPB (Silahlı Propoganda Birlikleri) alan sorumlusunun yakalanmasıyla başladı.

Jandamaya yapılan nokta ihbarıyla gözaltına alınıp sorguya alınan K.K. adlı alan sorumlusu, örgüt içi ihbarla yakalandığını düşünerek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan K.K.'nın verdiği bilgilerle terör örgütü yönetici ve mensubu olup, terör faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla 126 isim belirlendi.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, daha önceki operasyonlardan elde edilen bilgi ve verilerle karşılaştırılan itiraf bilgilerinden 126 isme gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkez olmak üzere 16 ilde geçtiğimiz 15 Ekim günü düzenlenen operasyonlarda bu şüphelilerden 96’sı yakalanıp 33’ü tutuklandı. İtirafçı sözde SPB sorumlusunun isimlerini vererek yakalattığı örgüt mensuplarının verdiği bilgilerle de SPB sorumlusunun isimlerini sakladığı kendisine yakın 33 şüpheli daha yakalandı.

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