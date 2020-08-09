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Eğitim

DGS zor muydu 2020 | DGS soruları nasıldı?

DGS kolaydı DGS 2020 yorumları |DGS 2020 sona erdi. Sınavın ardından öğrenciler sosyal medya üzerinden yorum yapmaya başladı. Pek çok öğrenci 2020 DGS’de sorulan soruların zor olup olmadığını, DGS 2020 sözel soruları yorumlarını, 2020 DGS mantık soruları zor mu konularını araştırıyor. İşte, DGS 2020 yorumları.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:05:00 -
DGS zor muydu 2020 | DGS soruları nasıldı?

2020 yılında pek çok sınav koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Salın nedeniyle DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınava giren öğrenciler soruların zor mu kolay mı olduğunu merak araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS zor muydu 2020 | DGS soruları nasıldı?

DGS 2020’nin ardından binlerce kişi sınav hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Mesajlara göz atıldığında kimi sınavın çok kolay kimi ise zor geçtiğini vurguluyor. Söz konusu paylaşımlarda bu sene sözel bölümün sayısaldan daha zorlayıcı olduğu da ifade ediliyor.

Öğrencilerin pek çoğu ise mantık sorularında zorlandıklarını ifade ediyor.

Sınavın zorluğu kolaylığı elbette yıl boyunca öğrencinin bu sınava hazırlanmasıyla ilgili bir durum. Sınav sonucu ise 9 Eylül 2020’de ilan edilecek.

DGS açıköğretim puanları 2020
DGS açıköğretim puanları 2020

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DGS açıköğretim puanları 2020

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DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

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DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı
DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı

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DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı

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