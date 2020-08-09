2020 yılında pek çok sınav koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Salın nedeniyle DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınava giren öğrenciler soruların zor mu kolay mı olduğunu merak araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS zor muydu 2020 | DGS soruları nasıldı?

DGS 2020’nin ardından binlerce kişi sınav hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Mesajlara göz atıldığında kimi sınavın çok kolay kimi ise zor geçtiğini vurguluyor. Söz konusu paylaşımlarda bu sene sözel bölümün sayısaldan daha zorlayıcı olduğu da ifade ediliyor.

Öğrencilerin pek çoğu ise mantık sorularında zorlandıklarını ifade ediyor.

Sınavın zorluğu kolaylığı elbette yıl boyunca öğrencinin bu sınava hazırlanmasıyla ilgili bir durum. Sınav sonucu ise 9 Eylül 2020’de ilan edilecek.