  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nafaka mağdurları 5’inci yargı paketini bekliyor
İmam hatipler gençlerin değer dünyasını oluşturuyor
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
Eğitim DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercih işlemi bitti mi?
Eğitim

DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercih işlemi bitti mi?

DGS tercihleri ne zaman son? 4 yıllık bir bölüme devam etmek isteyenler temmuz ayında DGS’ye girdi. DGS sonuçları ise 11 Ağustos’ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar DGS tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. DGS tercihleri bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 10:46:00 -
DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercih işlemi bitti mi?

DGS 2021 11 Temmuz’da yapıldı. Merakla beklenen DGS sonuçları ise 11 Ağustos’ta açıklandı. Ağustos ayı sonunda ise tercih işlemleri başladı. Peki, DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercih işlemleri ne zaman biter?  

DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? DGS tercih işlemi bitti mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

27 Ağustos’ta başlayan DGS tercih işlemleri 7 Eylül 2021’de sona erecek.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay