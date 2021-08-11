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Eğitim DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları
Eğitim

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları

DGS tercih tarihleri | 11 Temmuz’da yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyordu. ÖSYM sonuçları 11 Ağustos’ta ilan etti. Sonuçlarına ulaşan adaylar ise tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS kontenjanları belli mi 2021? DGS tercih kılavuzu 2021

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:37:00 -
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları

DGS’ye giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Sonuçlarına ulaşan adaylar ise tercih işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu DGS kontenjanları

DGS sonuçları 11 Ağustos Çarşamba günü açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM sonuç sayfasından erişebiliyor. DGS tercih tarihleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan ÖSYM, DGS kontenjan kılavuzunu yayımladı.

DGS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
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DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

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