DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih işlemleri 2021
DGS tercihleri başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Adayların meraklı bekleyişi ise 11 Ağustos’ta sona erdi. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılır? DGS tercihleri hangi gün başlıyor?
4 yıllık bir bölümde eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar 11 Temmuz 2021’de Dikey Geçiş Sınavı’na girdi. Adayların merakla beklediği sonuçlar 11 Ağustos Çarşamba günü açıklandı. DGS tercihi yapacak olanlar sürecin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman hangi gün başlayacak?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih işlemleri 2021
Adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Henüz DGS tercih tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıllardaki süreçlere baktığımızda tercihlerin eylül ayıyla birlikte başlaması bekleniyor.