DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
DGS tercihleri başladı mı? Dikey Geçiş sınavı sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. Tercih işlemi yapacak adaylar tarihlerin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. DGS tercih tarihleri | DGS tercih işlemleri ne zaman nasıl yapılır?
DGS 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Merakla beklenen sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçlarına ulaşan adaylar ise ÖSYM'nin tercih tarihlerini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman?
DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. 2020 yılında tercih işlemleri 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifrenizle yapabileceksiniz.