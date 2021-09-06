11 Temmuz’da gerçekleştirilen DGS’nin sonucu 11 Ağustos’ta ilan edildi. Adaylar için 27 Ağustos’ta tercih süreci başladı. DGS tercih başvuruları 7 Eylül’de sona erecek. DGS tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercih işlemi 7 Eylül saat 23.59’da sona erecek. DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih verilmedi. Ancak geçen yıl tercihler 2 Ekim’de sona ermiş sonuçlar ise 7 Ekim’de açıklanmıştı. Kulislerde sonuçların 12 Eylül gibi açıklanacağı konuşuluyor.

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