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Eğitim DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
Eğitim

DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

ÖSYM sonuç | 11 Temmuz'da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'na girenlerin merakla beklediği haber geldi. Peki, DGS sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:27:00 -
DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

Önlisans eğitimlerini 4 yıllık bir bölüme tamamlamak isteyen adaylar, 11 Temmuz’da DGS’ye girdi. Sonuçların 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyordu ancak ÖSYM sonuçları erken açıkladı. Peki, DGS sonuçları nereden sorgulanır?

DGS sonuçları açıklandı | DGS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

DGS sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfasından öğrenmeniz mümkün. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi gelmedi. Konu hakkında bilgi verildiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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