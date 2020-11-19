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Eğitim DGS sonuçları açıklandı| DGS sonuç ekranı
Eğitim

DGS sonuçları açıklandı| DGS sonuç ekranı

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Eylül ayında sonuçların açıklanmasıyla tercih süreci başladı. Ekim ayında açıklanan yerleştirme sonuçlarında hiçbir programa yerleşmeyen adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında ek tercih başvurusunda bulundu. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı? | DGS sonuçları son dakika | DGS sonuçları sorgula | DGS sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:49:00 -
DGS sonuçları açıklandı| DGS sonuç ekranı

DGS sonuç ekranı | DGS ek yerleştirme işlemleri 5-11 Kasım tarihleri arasında yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki, DGS sonuçları nereden öğrenilir? | DGS sonuç ekranı

DGS sonuçları | DGS sonuç ekranı

2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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