DGS son dakika açıkla | YÖK şartlı kayıt açıklaması
YÖK şartlı kayıt | Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemi tarihleri beklenirken YÖK’ten önemli bir açıklama yapıldı. Peki, DGS şartlı kayıt ne zaman?
11 Temmuz 2021’de DGS sınavı gerçekleşti. Sınav sonuçları ise ağustos ayında açıklandı. Şartlı kayıt işlemlerine yönelik YÖK’ten açıklama geldi. Peki, şartlı kayıt işlemi nedir?
DGS son dakika açıkla | YÖK şartlı kayıt açıklaması
11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS’nin sonuçları 11 Ağustos’ta erişime açıldı. DGS tercih işlemlerini yapmayı bekleyen adaylar için YÖK’ten açıklama geldi.
Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DGS-2021 Şartlı Kayıt Duyurusu 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 11/08/2021 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.