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Eğitim DGS sınavı ve geç başvuru tarihi ne zaman?
Eğitim

DGS sınavı ve geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS sınavı 2 yıllık üniversite okuyan ön lisans öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlamak için katıldığı sınavdır. Bu yıl DGS sınavına katılıp üniversite mezuniyetlerini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrenciler, DGS sınavına en son ne zaman başvuru yapabileceklerini ve sınav tarihini araştırmakta. Peki, DGS sınavı ve geç başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:40:00 -
DGS sınavı ve geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve 2000 yılından beri ülkemizde ön lisans öğrencilerinin lisans programlarına yerleşmek için başvurdukları sınavın adıdır. DGS başvurusu bugün itibariyle başlayacak bu sebeple sınava girecek olan adaylar, en son ne zaman başvuru yapabileceklerini ve sınav tarihini merak ediyor. İşte haberin detayları…

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlanacak.

DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

DGS başvuruları 21 Mayıs ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 olarak belirlendi.

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