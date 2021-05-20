DGS sınavı başvuru ne zaman, Dikey geçiş sınavı 2021 tarihi DGS ücreti

DGS sınava katılmak isteyen adaylar 2021 DGS sınav takvimini araştırılmaya devam ediyor. Lisans öğretimine devam etmek isteyen önlisans mezunlarının katıldığı DGS sınavı tarihleri merak ediliyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ise ÖSYM takviminde belirtilen bilgilere göre 12 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM'nin sınav değerlendirme sürecine göre bu sürenin belirtilenden daha kısa olma ihtimali de mevcut. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden görebilecek.

DGS başvurusu nasıl yapılacak?

DGS başvurusu nasıl yapılır? Adayların kişisel bilgileri ile AİS'e girmeleri ve Aday İşlemleri'nde "Başvuru Sürecindekiler" kısmında yer alan 2021-DGS'yi seçmeleri gerekiyor. Karşınıza gelen sayfada bilgileriniz görüntülenecek. Eğer bilgilerinizde bir hata yoksa, sınav merkezi seçimini yapmak için bir sonraki sayfaya geçiniz. Ardından sınava gireceğiniz merkezi listeden seçiniz. Gerekli kısımlar doldurulduğunda sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Bu işlem online olarak gerçekleştirilebildiği gibi banka yoluyla elden de ödenebiliyor. DGS başvuru ücreti 130 TL olduğu ÖSYM tarafından açıklanmıştı.