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Eğitim

DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ÖSYM 2020 Dikey Geçiş Sınavı

DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ÖSYM 2020 Dikey Geçiş Sınavı için heyecan sürüyor. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak. DGS'ye girecek olan adaylar DGS sınav yerleri ve giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:23:00 -
DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ÖSYM 2020 Dikey Geçiş Sınavı

DGS sınav yerleri için milyonlarca aday detayları araştırmaya başladı. Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olan ve öğrenimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın giriş belgelerinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.

DGS 2020 ne zaman?

ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

 

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