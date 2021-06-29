  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye 40 Avrupa ülkesi arasında en ucuz doğalgaz fiyatına sahip üçüncü ülke
Ukrayna ordusu için dikkat çeken karar!
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
AK Parti'den Katar iddialarına ilişkin açıklama
Eğitim DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak sınav için başvurular geride kalmıştı. DGS sınav yerleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 21:29:00 -
DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek.

DGS yerleri açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM sınavlarında, sınavdan 10 gün önce giriş yerlerinin açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

DGS ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay