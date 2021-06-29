DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
DGS sınav yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak sınav için başvurular geride kalmıştı. DGS sınav yerleri ne zaman?
2021 DGS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek.
DGS yerleri açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM sınavlarında, sınavdan 10 gün önce giriş yerlerinin açıklandığı biliniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.
DGS ne zaman?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.