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Eğitim DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
Eğitim

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS soruları ve cevap anahtarı 11 Temmuz tarihli sınavın hemen ardından gündeme geldi. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Yeniakit Publisher
2021-07-13 00:51:00 -
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı DGS tamamlandı. DGS sonuçları için açıklanma tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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