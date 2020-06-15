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Eğitim

DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

2020 DGS ücreti ne kadar? Ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için DGS sınavına girmeleri gerekmektedir. DGS sınavına girecekler için 2020 DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 DGS sınavı 9 Ağustos’ta yapılacak. DGS sonuçları ise 9 Eylülde açıklanacak. Peki 2020 DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:01:00 - 2020-06-15 12:03:09
DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

2020 DGS ıınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

2020 DGS ücreti 130 lira olarak belirlendi. DGS ücretleri ödeme şekilleri şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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