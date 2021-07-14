DGS Sayısal ve sözel kontenjanları ve taban puanları 2021

DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını adaylarla paylaştı. İşte 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?

2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.

2021 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.