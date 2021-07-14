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Eğitim DGS Sayısal ve sözel kontenjanları ve taban puanları 2021
Eğitim

DGS Sayısal ve sözel kontenjanları ve taban puanları 2021

DGS 2021 taban puanları, tavan puanları ve DGS kontenjanları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyordu. DGS sınavı 11 Temmuz'da gerçekleşti. ÖSYM, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih dönemiyle ilgili 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını ve 2021 DGS Sayısal ve sözel kontenjanlarını duyurdu. 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 01:39:00 -
DGS Sayısal ve sözel kontenjanları ve taban puanları 2021

DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını adaylarla paylaştı. İşte 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?

2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.

2021 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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