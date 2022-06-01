Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri mayıs ayında tamamlandı. 2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda 100 soru sorulacak ve 135 dakika verilecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos 2022'de açıklanacak. Peki, DGS puanı nasıl hesaplanıyor?

DGS puan hesaplama! DGS kaç net kaç puan getirir?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

DGS Sayısal puan hesaplaması yapılırken; sözel bölümden yapılan net sayısı 0.336 ile; sayısal bölümden yapılan net sayısı 1.575 ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 105.536 eklenerek puana ulaşılır.