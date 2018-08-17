DGS mühendislik bilgisayar mühendisliği taban puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklandı. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin Mühendislik bölüm puanları 2018 ne? Bilgisayar Mühendisliği Fakülteleri kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

17 Ağustos 2018 Cuma 16:47
DGS mühendislik bilgisayar mühendisliği taban puanları 2018

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 yapıldı. DGS 2018 sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklandı. DGS sınavına girenler 2018 DGS hukuk taban puanları başarı sıralaması merak ediliyor. DGS taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır? Peki üniversitelerin Mühendislik bölüm puanları 2018 ne? Bilgisayar Mühendisliği Fakülteleri kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

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