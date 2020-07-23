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Eğitim

DGS girmeden 4 yıllık üniversite nasıl tamamlanır? | Yurtdışında 4 yıllık üniversite tamamlama

4 yıllık bölüme sınavsız geçiş yapılır mı 2020 | 2 yıllık bölüm okuyan öğrenciler lisans eğitimlerini tamamlamak için 4 yıllık bölüme nasıl geçiş yapabileceklerini araştırıyor. 4 yıllık bir okula girebilmek için Dikey Geçiş Sınavı’na girmek gerekiyor. Bazı öğrenciler DGS’ye girmeden lisans tamamlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Öğrenciler “DGS’ye girmeden 4 yıllık üniversiteye girilir mi?” , “2020 DGS olmadan 4 yıllık okula girilir mi?” , “Yurtdışında sınavsız lisans nasıl tamamlanır?” , “DGS’ye girmeden yurtdışında hangi okula girilebilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:28:00 -
DGS girmeden 4 yıllık üniversite nasıl tamamlanır? | Yurtdışında 4 yıllık üniversite tamamlama

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020’de yapılacak. Öğrenciler sınavsız lisans tamamlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS girmeden 4 yıllık üniversite nasıl tamamlanır? | Yurtdışında 4 yıllık üniversite tamamlama

DGS’ye girmeden 2 yıllık bir bölümden 4 yıla geçmek mümkün değil. Ancak yurtdışında sınavsız öğrenci kabul eden ve 4 yıllık bölüm tamamlama imkanı sağlayan üniversiteler var. Söz konusu okulların bazılarında uzaktan eğitim sistemi de var. Söz konusu okullarda lisan eğitimlerini tamamlamak isteyenlerin yıllık 10-15 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

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Eğitim

DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? | DGS sınav yeri sorgula

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