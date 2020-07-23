Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020’de yapılacak. Öğrenciler sınavsız lisans tamamlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS girmeden 4 yıllık üniversite nasıl tamamlanır? | Yurtdışında 4 yıllık üniversite tamamlama

DGS’ye girmeden 2 yıllık bir bölümden 4 yıla geçmek mümkün değil. Ancak yurtdışında sınavsız öğrenci kabul eden ve 4 yıllık bölüm tamamlama imkanı sağlayan üniversiteler var. Söz konusu okulların bazılarında uzaktan eğitim sistemi de var. Söz konusu okullarda lisan eğitimlerini tamamlamak isteyenlerin yıllık 10-15 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.