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Eğitim DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuç ekranı | 2020 DGS 9 Ağustos'ta yapıldı. Sonuçlar eylül ayında ilan edildi ve sonrasında tercih süreci başladı. Yerleştirmeler sonucunda hiçbir programa yerleşmeyen adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında ek tercih işlemlerini yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? | DGS sonuçları açıklandı mı? | DGS sonuç öğren | DGS sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:33:00 -
DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları |5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek yerleştirme işlemleri yapıldı. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler şifre ve TC kimlik numarasıyla sonuçları öğrenebilir.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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