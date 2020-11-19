DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
DGS sonuç ekranı | 2020 DGS 9 Ağustos'ta yapıldı. Sonuçlar eylül ayında ilan edildi ve sonrasında tercih süreci başladı. Yerleştirmeler sonucunda hiçbir programa yerleşmeyen adaylar 5-11 Kasım tarihleri arasında ek tercih işlemlerini yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? | DGS sonuçları açıklandı mı? | DGS sonuç öğren | DGS sonuç ekranı
DGS ek tercih sonuçları |5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek yerleştirme işlemleri yapıldı. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
DGS ek yerleştirme sonuçları | DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler şifre ve TC kimlik numarasıyla sonuçları öğrenebilir.