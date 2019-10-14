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DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı şimdi KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını bekleyen üniversite öğrencileri başvurularını gerçekleştirmek için DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM son dakika duyuru ile DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:47
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı şimdi KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını bekleyen üniversite öğrencileri başvurularını gerçekleştirmek için DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM son dakika duyuru ile DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web aresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda merakla beklenen DGS ek yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak adaylar sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayacaklardır. 

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Kredi Yurtları Kurumu (KYK) burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Kurumdan yapılacak açıklama sonrasında öğrencileri başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene başvuruları en geç 20 EKim'de başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

KYK burs başvurusu başladı mı?

DGS, Dikey geçiş hakkını kullanan öğrencilerin de yeni yerlerine yerleşmesiyle birlikte KYK burs başvurularının önünde bir engel kalmayacak. Dolayısıyla 7 Ekim’de tamamlanan DGS başvurularının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en geç Ekim sonunda KYK burs başvurularının başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:47
  1. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı şimdi KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
  2. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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