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Eğitim DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih 2021 ne zaman sona eriyor?
Eğitim

DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih 2021 ne zaman sona eriyor?

2021 DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu kılavuzun yayımlanmasının ardından da DGS ek tercih işlemleri başladı. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okumak isteyen önlisans ve açık öğretim fakültesi mezunları DGS ek tercihlerini 15 Ekim’de yapmaya başladı. Peki 2020 DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercih ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:00:00 - 2021-10-19 13:02:44
DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? DGS ek tercih 2021 ne zaman sona eriyor?

ÖSYM 2021 DGS ek tercih tarihlerini açıkladı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih sürecine ilişkin olarak; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS ek tercih başvurusu kimler yapacak?

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. 

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05- 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

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