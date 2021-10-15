Merakla beklenen DGS ek tercih işlemlerinin tarihine ilişkin açıklama geldi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS ek tercihler başladı mı? DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı’na giren adayların merakla beklediği takvim açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim saat 10.00’da başladı. Adaylar 21 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.