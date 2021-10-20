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Eğitim DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama

DGS sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM 2021 DGS ek tercih işlemlerini başlattı. 2021 DGS ek tercih başvuruları 15 Ekim’de başladı. DGS ek tercih başvurusunda bulunan adaylar DGS ek tercihlerini açıklanan tarihler arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet üzerinden tamamladı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:32:00 -
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama

DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşmeyen adaylar için üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme işlemi yapılmakta. 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmakta. DGS ek tercih başvurusunda bulunan adaylar ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçlarınının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

2021 DGS ek tercihler ne zaman bitecek?

DGS ek tercihleri 15 Ekim tarihinde başladı ve 21 Ekim’e kadar devam edecek. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2021 DGK ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı. DGS ek tercih sonuçları için tıklayın

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