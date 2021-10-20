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Eğitim DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim’de başladı. Tercih işlemini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 20:24:00 -
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı temmuz ayında yapıldı ve sonuçlar ağustos ayında ilan edildi. Sonuçlarının ilanının ardından tercih dönemi başladı. Yerleştirme sonuçlarının hemen ardından ise gözler ek tercih takvimine çevrilmişti. Merakla beklenen ek tercihler 15 Ekim’de başladı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih işlemleri 21 Ekim'de sona erecek. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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