DGS ek tercih ekranı | 2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. DGS sonuçları 7 Eylül'de ilan edildi. Ardından sınava giren ve puanı hesaplanan öğrenciler için tercih dönemi başladı. Ekim ayında DGS tercih sonuçları açıklandı ve kayıt işlemleri başladı. DGS tercihleri sonucunda hiçbir programa yerleşemeyenler ise ek tercih dönemini sabırsızlıkla bekliyordu. Peki, DGS ek tercih dönemi son gün ne zaman?

DGS ek tercih son gün

DGS 2020 ek tercih dönemi 5 Kasım’da başladı. Ek tercih süreci 11 Kasım’da sona erecek. Ek tercih işlemi için öğrenciler 20 lira ödeme yapacak.

DGS ek tercihler hakkında yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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