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Eğitim DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Başvuru tarihinin üzerinden 6 gün geçti. Tercih yapan adayların merak ettiklerinin en başında “DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu geliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:35:00 -
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih sonuçları için adaylar heyecanla bekliyor. DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu şu günlerde gündemde yer alıyor.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den DGS ek tercih sonuç tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Geçen sene ek tercih başvuruları 7 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 14 Ekim'de duyurulmuştu. Bu yıl gözler 18 Kasım'a çevrildi.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi ulaştırılmayacaktır. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda ulaştırılacaktır. Yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçlarının açıklamasının ardından sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

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