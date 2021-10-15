DGS ek tercih puanlar kontenjanlar
DGS ek tercih işlemleri ne zaman son? Adayların merakla beklediği DGS ek tercih işlemleriyle ilgili olarak takvim açıklandı. DGS ek tercih işlemi yapacak olanlar ise kılavuzu, bölümleri ve puanları araştırmaya başladı. DGS ek yerleştirme boş kontenjanlar
DGS ek tercih işlemi yapmak için bekleyenlere müjde geldi. ÖSYM DEGS ek tercih takvimini açıkladı. Peki, bölümler kontenjanlar açıklandı mı?
DGS ek tercih puanlar kontenjanlar
DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim saat 10.00’da başladı. Adaylar 21 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Açıklamanın ardından DGS 2021 ek tercih kılavuzu da yayımlandı. İşte, bölümler puanlar, boş kontenjanlar:
DGS bölüm, puan ve kontenjanların yer aldığı tabloya kılavuzdan ulaşabilirsiniz. Kılavuz ÖSYM tarafından resmi web sitesi üzerinden yayımlandı.