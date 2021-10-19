DGS ek tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
2021 DGS ek tercih sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans programlarına geçişini yaptığı 2021 DGS sınav sonuçları 14 Eylül’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS yerleştirme sonucuna göre üniversite kayıtları sonrası boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercihler alınmaya başladı. DGS ek tercih başvurusu yapan adaylar şimdi de 2021 DGS ek tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS 2021 ek yerleştirme sonuçları açıklanama tarihi ne zaman? İşte 2021 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2021 DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM de 2021 DGS tercihi yerleştirme sonuçlarını 14 Eylül’de açıkladı. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. DGS üniversite kayıtları sonrası boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih işlemi başlatıldı.
DGS ek tercihler ne zamana kadar yapılacak?
2021 DGS ek tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? 2021 DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021 DGS ek tercih başvurusu ne zaman bitiyor? DGS ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.
2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ancak geçen yıl 05-11 Kasım 2020 arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 19 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.