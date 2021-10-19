DGS ek tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

2021 DGS ek tercih sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans programlarına geçişini yaptığı 2021 DGS sınav sonuçları 14 Eylül’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS yerleştirme sonucuna göre üniversite kayıtları sonrası boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercihler alınmaya başladı. DGS ek tercih başvurusu yapan adaylar şimdi de 2021 DGS ek tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS 2021 ek yerleştirme sonuçları açıklanama tarihi ne zaman? İşte 2021 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.