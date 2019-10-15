DGS ek kayıtları ne zaman yapılacak? 2019-DGS puanları

1-7 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercihlerin sonuçları 14 Ekim Pazartesi günü sat 15.30'da açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandan sonra DGS ek kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

DGS ek yerleştirme puanları için tıklayınız

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