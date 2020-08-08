DGS bölüm puanları 2020 DGS taban puanları başarı sırası

DGS sınavı nedir? İki yıllık önlisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçerek diploalarını lisans olarak tamamlamalarına imkan sağlayan bir sınavdır. ÖSYM bu yıl DGS sınavına 389 bin 308 adayın başvurduğunu duyurduğu 2020 DGS sınavı 9 Ağustos Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 2019 DGS başvuru işlemlerinin 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. 2020-DGS taban puanları ise adaylar tarafından merak edilmekte. DGS 2020 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanarak adayların bilgisine sunuldu. Peki DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? DGS puanları nedir?

DGS puanı kaç?

DGS Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 6 taban puan 365,55704

DGS Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama11 taban puan 358,08602

DGS İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 25 taban puan 350,78544

DGS İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) sıralama 82 taban puan 338,94213

DGS Hacettepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) sıralama 90 taban puan 337,71132

DGS Galatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği sıralama 93 taban puan 337,63128

DGS Bahçeşehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) sıralama 109 taban puan 335,91909

Mezun olunan ön lisans bölümleri

Acil Bakım Teknikerliği

Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

DGS puanı ile tercih yapılacak bölümler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

DGS geçiş bölümleri listesi için tıklayınız

DGS taban puanları için (tüm bölümler) tıklayınız