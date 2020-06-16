DGS başvurularında son gün ne zaman?
DGS başvurularında son gün ne zaman? sorusu DGS'ye girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular sürüyor. Henüz başvuru yapmayanlar DGS başvurularında son günün ne zaman olacağını merak ediyor. İşte detaylar...
DGS başvurularında son gün ne zaman?
DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
DGS’de başvuru dönemi geçtiğimiz günlerde başladı ve önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını sürdürüyor. DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine yani yarına kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika
DGS sınav ücreti ne kadar?
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL