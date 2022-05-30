DGS başvuruları bitti mi? DGS geç başvuru tarihi 2022:
DGS 2022 başvuruları ne zaman son? Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlananlar başvuru işlemlerinin sona erip ermediğini araştırıyor. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak? DGS geç başvuru ücreti ne kadar 2022
Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav başvurusu yapmak isteyenler ise ‘DGS 2022 başvuruları bitti mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
DGS başvuruları bitti mi? DGS geç başvuru tarihi 2022:
DGS başvuruları 13 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 31 Mayıs Salı günü alınacak. DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav sonucu ise 12 Ağustos'ta açıklanacak.